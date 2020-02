Albert Batlle: "Nomenar Trapero va ser una punyalada per al sobiranisme"

EFE

L'exdirector dels Mossos Albert Batlle, que va dimitir mesos abans de l'1-O per la seva "incomoditat" amb la deriva independentista, ha assegurat aquest dimarts que a part del sobiranisme li va semblar "una punyalada per l'esquena" el nomenament de Josep Lluís Trapero com a comissari cap. Batlle ha declarat en el judici de l'Audiència Nacional a Trapero i la cúpula dels Mossos per la seva actuació en el referèndum il·legal de l'1 d'octubre del 2017 a Catalunya.

Ha explicat que va decidir nomenar major Trapero perquè creia que hi havia un "buit" en el cos, una vegada la policia autonòmica ja s'havia desplegat totalment a Catalunya. "Estàvem en un bon moment, els Mossos havien fet una bona feina", ha emfatitzat, per la qual cosa va creure "oportú" recuperar la figura de major, vacant des del 2007, ja que no entenia per què no s'havia cobert abans.

Igual que ja va fer en el judici del procés al Tribunal Suprem, Batlle, que va exercir el càrrec amb Jordi Jané de conseller d'Interior, ha explicat que va decidir dimitir quan ho va fer el seu cap polític, que va ser substituït per Joaquim Forn i qui, segons el testimoni, tenia dret a triar el seu equip. Batlle va al·legar motius personals, familiars i professionals, però sobretot la "incomoditat" per la situació que s'estava produint a Catalunya i que "desgraciadament s'ha anat prolongant en el temps".