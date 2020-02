Projecte per recuperar les fonts

Matadepera

La Comissió de les Fonts de Matadepera, Sant Llorenç del Munt i l'Obac ha elaborat una proposta de recuperació i manteniment de les fonts del terme municipal. La comissió es va crear a finals de 2019 per iniciativa de l'Agrupació Sardanista La Mola i hi participen l'Associació de Defensa Forestal (ADF), la Unió Excursionista Matadepera (UEM) i el mateix Consistori. Els seus membres s'han distribuït la tasca d'elaborar informes sobre el manteniment i les millores necessàries de set fonts. D'aquesta xifra, cinc són fonts properes al poble -la de Can Roure, la de Can Vinyers, la de la Riba, la de la Tartana i la del Corraló-, mentre que la Font Soleia i la Font del Saüc formen part del massís de Sant Llorenç.

Primera selecció

La Font del Saüc va acollir el primer acte de la Colla Sardanista de Sabadell el 1919, que hi va acampar durant una excursió. Per commemorar-ne el centenari, la font s'ha inclòs a la primera selecció de fonts que la comissió proposa per fer-hi manteniment i millores. Els informes de les fonts es presentaran a l'Ajuntament per tal d'executar-ne les obres proposades.