La Fiscalia es querella per malversació contra el cap de l'oficina de Puigdemont

EFE

18.02.2020 | 11:14

La Fiscalia s'ha querellat contra l'historiador santcugatenc Josep Lluís Alay, cap de l'oficina de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, al qual acusa dels delictes de malversació i prevaricació, entre d'altres per un viatge el 2018 amb motiu del referèndum d'autodeterminació de Nova Caledònia. Segons han informat a Efe fonts judicials, aquesta querella contra Alay, una de les persones que acompanyava Puigdemont quan l'expresident va ser detingut al març del 2018 a Alemanya en virtut d'una ordre del Tribunal Suprem, ha recaigut en el jutjat d'instrucció número 28 de Barcelona.

Puigdemont, que recentment ha aconseguit la condició d'eurodiputat, disposa d'una oficina regulada per una llei catalana del 2003 sobre el règim estatutari dels expresidents de la Generalitat, que en el seu cas dirigeix l'historiador Joan Josep Alay. En un comunicat, l'oficina de l'expresident Puigdemont ha denunciat avui una "persecució" contra Alay, per aquesta causa per malversació i prevaricació oberta, entre d'altres motius, arran d'un viatge que va fer a Nova Caledònia. El viatge va tenir lloc durant el referèndum d'autodeterminació de Nova Caledònia al novembre del 2018, que van perdre els independentistes.