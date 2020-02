Ruta del projecte "Horitzons. Parlem?"

Matadepera

15.02.2020 | 04:00

Per tal d'explicar el procés de creació i les fotografies resultants del projecte fotogràfic participatiu "Horitzons. Parlem?", les seves impulsores -Marta Badia, Bel Gestí, Marta Garcia Cardellach i Míriam Vila- oferiran demà una ruta guiada per comentar i compartir punts de vista sobre les set sèries fotogràfiques que s'han penjat a diversos punts del poble. La ruta començarà a les dotze del migdia a la plaça del Casal de Cultura. "Horitzons. Parlem?" és un projecte de creació col·lectiva que s'ha servit de la fotografia com a mitjà per explorar i mostrar les diverses mirades que conformen el territori. El resultat del procés s'exposa en retrats de gran format a diversos espais públics del poble, juntament amb textos representatius de cadascuna de les persones participants.