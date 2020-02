14 anys per abusos sexuals a la filla de la parella del seu germà

Rubí

Antonio Losada

14.02.2020 | 04:00

L'Audiència Provincial ha condemnat a 14 anys de presó un individu per un delicte continuat d'abús sexual a una menor de 13 anys amb penetració, a deu anys de llibertat vigilada una vegada que compleixi la condemna i la prohibició d'acostar-se a la víctima per un temps superior a deu. La víctima, que en el moment dels fets tenia 11 anys, és la filla de la parella del germà del condemnat, amb els que hi convivia. La sentència ...