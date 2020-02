Barcelona detecta clares desigualtats entre els barris en l'accés a la cultura

Efe

14.02.2020 | 12:39

Els barcelonins que viuen en barris de rendes baixes tenen menys accés a la cultura que els ciutadans de zones d'alt nivell adquisitiu, tot i que manifesten més voluntat de participar a la vida cultural, segons l'enquesta que ha presentat aquest dijous l'ajuntament de la capital catalana.

L'estudi s'ha elaborat a partir de 1.650 enquestes a diferents barris de Barcelona i ha detectat "no només diferències, també desigualtats", segons el comissionat de Cultura del consistori, Joan Subirats.

L'enquesta "no només se centra en el consum cultural, sinó també en la participació, és a dir, la freqüència amb la qual els ciutadans realitzen activitats com pintar, ballar o tocar un instrument", ha aclarit l'investigador en polítiques públiques, Nicolás Barbieri.

Així mateix, diferencia entre les activitats culturals legitimades, com anar al cinema o al teatre, i les no legitimades però que els enquestats consideren que tenen valor cultural, com anar a fires i mercats o participar en actes tradicionals o populars.

En aquest sentit, el 49,7% de les persones que viuen en barris de rendes baixes assisteixen regularment a activitats culturals legitimades, mentre que el percentatge puja fins a un 71,9% als barris alts i un 68,4% als mitjans .

A les zones de baix nivell adquisitiu, el percentatge de persones que practiquen activitats culturals legitimades també és més baix que als barris de classe mitjana o alta, i mentre als primers és del 33,8%, als segons és del 44,5 % i els últims del 38,3%.

En aquest cas, les classes mitjanes són més actives que les altes, "probablement perquè cada vegada hi ha més consciència que l'ascens social no depèn només del nivell educatiu adquirit a l'ensenyament reglat, sinó també del nivell cultural que s'adquireix a l'entorn familiar o social".