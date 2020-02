Ajuntament i Protecció Civil signen un conveni

Vacarisses

14.02.2020 | 04:00

L'Ajuntament de Vacarisses i l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil del municipi han signat un conveni per donar continuïtat a la seva col·laboració. Així, el Consistori es compromet a donar suport material i econòmic a la tasca duta a terme per l'entitat. El conveni detalla, precisament, les condicions d'aquesta ajuda, així com els principis d'actuació de les persones que en formen part.D'una banda, l'Ajuntament posa a la seva disposició un local ubicat a la Ctra. C-58, en règim de ...