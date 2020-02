Èxit del primer Fòrum d'Emergència Climàtica

Un moment del Fòrum d'Emergència Climàtica organitzat per la formació política Fem Viladecavalls.

Un moment del Fòrum d'Emergència Climàtica organitzat per la formació política Fem Viladecavalls.

Viladecavalls

Redacció

13.02.2020 | 04:00

Més d'una cinquantena de persones van passar al llarg del matí de dissabte per les activitats del primer Fòrum d'Emergència Climàtica que va organitzar la formació política Fem Viladecavalls, liderada per l'ecosocialista i exalcalde Carles Rodríguez, amb tres regidors a l'Ajuntament.El fòrum, que pretén ser el primer d'un cicle que s'allargui en el temps, va estar dedicat a la mobilitat sostenible. Va arrencar a les onze del matí al centre cívic Paco Cano, a Can Trias, amb una taula moderada ...