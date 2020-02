El Govern diu que no hi haurà mediador per al conflicte català

EFE

12.02.2020 | 04:00

La ministra portaveu del Govern, María Jesús Montero, va deixar clar ahir que no hi haurà cap mediador per al conflicte català i va anunciar que la taula de diàleg entre el Govern català i el central es convocarà "aviat". "La falsa polèmica sobre el tema del mediador ha quedat perfectament tancada, no és necessària la figura d'un mediador", va dir en roda de premsa posterior al Consell de ministres. ...