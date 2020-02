ERC no veu les eleccions com una prioritat i li agradaria acordar-les

EFE

12.02.2020 | 12:16

El president del grup d'ERC al Parlament, Sergi Sabrià, ha afirmat aquest dimecres que el seu partit no veu les eleccions catalanes com una prioritat ara mateix "perquè el país no les necessita", i ha indicat que li agradaria poder acordar la data dels comicis amb JxCat.

En unes declaracions a Ràdio 4, Sergi Sabrià ha recordat que la data de les eleccions "és responsabilitat del president de la Generalitat únicament i exclusivament", però ell va entendre després d'escoltar el missatge institucional de Quim Torra "que podien ser just després dels Pressupostos i ara sembla que això no està clar". "És una decisió del president Torra, és cert, i la data no té l'obligació de consultar-la amb els seus socis de govern, però seria bo que ho fes" i que fos acordada amb ERC, ha subratllat el líder republicà al Parlament.

Sabrià ha assenyalat que per a ERC les eleccions "no són una prioritat, com sí que ho són l'aprovació dels Pressupostos de la Generalitat, la possibilitat d'executar-los, i en paral·lel, continuar treballant a la Mesa de Negociació" entre els governs català i espanyol. Segons aquest mateix portaveu d'ERC, si el seu partit no veu prioritàries les eleccions és perquè "el país no les necessita" ara mateix, i ha apuntat que a ell li agradaria "poder anar a les eleccions amb un independentisme més cohesionat, ja que anar dividits i amb retrets no és bo, barallar-nos per quatre vots que ja són independentistes no té sentit". Ha lamentat, en aquest sentit, que JxCat comencés la seva precampanya dissabte passat amb un acte en el qual va llançar diversos retrets a ERC: "crec que s'equivoquen entrant en aquesta dinàmica, i ERC no la seguirà i es centrarà a buscar nous vots, per exemple de socialistes desencantats".