Més de 150 actuacions al Pla d'Actuació Municipal 2019-2023

Viladecavalls

Redacció

11.02.2020 | 04:00

L'equip de govern de l'Ajuntament de Viladecavalls -Treballem Junts per Viladecavalls, PSC i Cs- ha dissenyat el Pla d'Actuació Municipal (PAM) per a l'actual mandat 2019-2023, amb més de 150 actuacions agrupades en quatre grans àmbits: el de presidència-alcaldia, el servei a les persones, la gestió econòmica i el de territori i sostenibilitat.El PAM s'ha redactat amb l'objectiu de disposar d'un full de ruta de l'acció municipal, que sigui obert a les aportacions dels veïns del municipi i on ...