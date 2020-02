La Passió acollirà un concert únic en el 40è aniversari de l'Aplec de la Sardana

Olesa de Montserrat

11.02.2020 | 12:29

La Passió d'Olesa acollirà un concert únic per celebrar el 40è aniversari de l'Aplec de la Sardana d'Olesa de Montserrat. Serà el diumenge 21 de juny de 2020 a les 20h. Sota el títol "Una visió contemporània de la Cobla – de l'amor a l'èpica, dels clàssics als actuals", es podrà gaudir de La Cobla Marinada acompanyada al piano pel compositor Albert Guinovart i dirigida per Marc Timón Barceló.

Albert Guinovart, Marc Timón i la Cobla Marinada presenten en un extraordinari concert de música per a cobla, amb obres de Joaquim Serra, Josep Maria Ruera, Emili Saló, Antoni Ros Marbà, Joan Albert Amargós, Salvador Brotons, Albert Guinovart i Marc Timón.

Les entrades anticipades per a l'espectacle, que organitza l'ACF Olesa Sardanista i l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat, ja són a la venda, i per un temps limitat, aquestes entrades es podran adquirir per tan sols 11 euros.