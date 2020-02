Montilla rebutja la proposta de Cs d'aliança a Catalunya: "És una broma"

EFE

11.02.2020 | 12:29

L'expresident de la Generalitat José Montilla ha rebutjat la proposta de Ciutadans de conformar una aliança electoral a Catalunya amb el PP i el PSC: "Em sembla una broma, francament". En declaracions a Efe, Montilla ha denunciat que tant Cs com el PP es dediquen a "desqualificar contínuament" als socialistes i no només no ofereixen cap proposta per "solucionar el contenciós català" sinó que "volen continuar vivint de el problema".

"Quina proposta tenen Cs i PP per solucionar el problema català? Només la recepta anterior, policies i jutges?", s'ha preguntat, després que la gestora de Ciutadans hagi emplaçat per carta les direccions del PP, PSOE i UPyD a explorar una candidatura unitària a les eleccions a Catalunya, Galícia i País Basc.

Segons Montilla, Cs i PP "han fet tot el possible per fer descarrilar" les vies de diàleg sobre Catalunya i també "van tractar de què no hi hagués Govern a Espanya i es repetissin les eleccions tantes vegades com fos necessari". "Poc tenim en comú amb aquestes formacions polítiques, més enllà de la defensa de la legalitat i la Constitució, que hauria de ser un lloc molt comú en el conjunt de les formacions polítiques", ha recalcat.