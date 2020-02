Fem Viladecavalls impulsa un fòrum d'emergència climàtica

El fòrum d'emergència climàtica es portarà a terme demà al centre cívic Paco Cano de Can Trias.

El fòrum d'emergència climàtica es portarà a terme demà al centre cívic Paco Cano de Can Trias.

Viladecavalls

Antonio Losada

07.02.2020 | 04:00

L'agrupació municipal Fem Viladecavalls, que lidera el regidor ecosocialista i exalcalde Carles Rodríguez, ha creat un fòrum sobre emergència climàtica al municipi que s'estrena demà al matí al centre cívic Paco Cano, a Can Trias. La iniciativa impulsada per la formació política pretén crear un espai "obert i de caràcter social", en paraules de Rodríguez, per poder parlar amb experts, moviments ...