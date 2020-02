Rubí

06.02.2020 | 04:00

Rubí repetirà per quarta vegada consecutiva com a seu del festival LOS40 Primavera Pop, organitzat per l'emissora de ràdio LOS40 i l'Ajuntament El macroconcert se celebrarà el dissabte 4 d'abril a l'Escardívol i, com en edicions anteriors, l'accés serà gratuït. L'any passat, al voltant de 20 mil persones van passar per l'Escardívol amb motiu d'aquesta gran cita musical.