Agricultors del Delta del Llobregat alerten de "risc de mort" dels camps

Efe

06.02.2020 | 12:12

El temporal Gloria no només ha devastat el Delta de l'Ebre, també ha posat en evidència la fragilitat del Delta del Llobregat i el Parc Agrari, que pateixen una situació d'abandonament de les infraestructures de drenatge que posa en risc el futur d'aquesta zona agrícola propera a Barcelona.

En una roda de premsa, agricultors de les cooperatives agrícoles de Gavà i Viladecans, que representen un terç de la superfície del Parc Agrari, han denunciat que els canals i els equips de bombament per desaiguar són obsolets i insuficients, ja que fa 30 anys que no s'han millorat, i han advertit que de seguir així desapareixerà l'activitat agrària a la zona.

"És un luxe per a qualsevol ciutat del món tenir una zona de cultiu de tanta qualitat com aquesta; Nova York voldria tenir-la, la tenim a Barcelona i l'estem deixant morir", ha emfatitzat el vicepresident de la cooperativa de Gavà, Salvador Barri.

Els agricultors d'aquesta zona, la més afectada per les inundacions per la seva ubicació a la part més baixa del Delta del Llobregat, han quantificat en més d'1,5 milions d'euros els danys causats pel temporal Gloria i xifren en uns 2 milions les inversions necessàries per millorar les infraestructures de drenatge.

Els agricultors han advertit que les destrosses d'aquest últim temporal s'acumulen als soferts el 2018 i 2019.