Torra al·lega que la condemna busca apartar-lo il·legalment de la Generalitat

Efe

05.02.2020 | 04:00

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha recorregut davant del Tribunal Suprem la seva condemna d'inhabilitació per desobediència, argumentant que la sentència persegueix apartar-lo "il·legalment i il·legítimament" del càrrec i constitueix una "palmària persecució política".En el seu recurs, presentat ahir davant del Tribunal Suprem, Torra denuncia que la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que el va condemnar a un any i mig d'inhabilitació per negar-se a ...