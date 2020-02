La Guardia Civil diu que Trapero informava el Govern per al procés

EFE

05.02.2020 | 04:00

El major dels Mossos Josep Lluís Trapero assessorava en matèria de seguretat al comitè estratègic creat per portar Catalunya a la independència, però probablement no era conscient de l'ús que es volia donar a aquesta informació. Així ho va manifestar ahir el número dos del tinent coronel de la Guàrdia Civil Daniel Baena, que va liderar la investigació de l'1-O, durant la seva compareixença com a testimoni en el judici a l'Audiència Nacional contra Trapero i la cúpula dels Mossos per l'actuació ...