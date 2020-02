La Generalitat activa el pla d'emergència per una fuita d'amoníac a Castellbisbal, que ja està controlat

05.02.2020 | 16:13

Protecció Civil de la Generalitat ha activat, aquest migdia, el pla d'emergència exterior del sector químic de Catalunya en fase d'alerta per una fuita d'amoníac a l'empresa Archroma Ibérica de Castellbisbal. L'avís s'ha rebut a les 14.17 hores, i segons ha informat l'empresa la fuita d'amoníac ha tingut lloc a la sala de producció i no ha provocat ferits. Des del primer moment també s'ha confirmat que no hi havia afectació exterior i que no eren necessàries mesures de confinament a la població propera. Al lloc s'han desplaçat dues dotacions dels Bombers de la Generalitat, a més d'efectius dels Mossos d'Esquadra, Policia Local i del Sistema d'Emergències Mèdiques SEM. Als volts de les 14.45 hores l'empresa ha confirmat que la fuita ja estava controlada, amb la qual cosa s'ha procedit a desactivar l'alerta del pla d'emergència.