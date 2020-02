Rebuig a la supressió dels jutgats de violència contra la dona

Rubí

Redacció

04.02.2020 | 04:00

El ple de l'Ajuntament de Rubí s'ha posicionat en contra de la voluntat de la Generalitat de suprimir els jutjats de violència contra la dona que hi ha a la ciutat i centralitzar aquest recurs en un únic punt al Vallès Occidental, en concret a Terrassa. L'alcaldessa, Ana María Martínez Martínez, va estat l'encarregada de llegir, en nom de tot el plenari, la declaració institucional emesa en aquest sentit."Davant d'una situació greu com l'actual, on són assassinades desenes de dones cada any al ...