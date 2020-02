Una moció demana més mesures per l'augment dels robatoris

Vacarisses

Redacció

01.02.2020 | 04:00

La preocupació per l'augment dels robatoris a domicilis de Vacarisses va arribar al ple municipal, celebrat dijous, de la mà del principal partit de l'oposició, UIPV. La formació va presentar una moció demanant més mesures per fer front a la problemàtica que va tirar endavant gràcies a l'abstenció de l'equip de govern d'ERC. Des de l'oposició, també es van abstenir PSC i Movem Vacarisses, mentre que Veïns per Vacarisses i Cs li van fer costat.UIPV va mostrar la seva "preocupació per ...