L'Orquestra de Cambra Terrassa 48, al nou cicle d'arts escèniques

Matadepera

31.01.2020 | 04:00

La regidoria de Cultura ha programat una nova temporada estable d'arts escèniques i música que s'allargarà fins al mes de maig i que inclou teatre, música i jazz. D'entre els espectacles que s'han programat hi ha "El riu que parla", amb l'Orquestra de Cambra Terrassa 48 (2 de febrer), "Barbes de Balena" amb Els Pirates Teatre (16 de febrer); "Camins del Paradís" (24 d'abril); o "The vintage clock" (22 de maig). També s'inclouen cinc espectacles per a la canalla i un per Carnestoltes.Tots els ...