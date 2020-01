La cursa del Mont-rodon de diumenge superarà els 400 inscrits

Matadepera

A. L.

31.01.2020 | 04:00

La Unió Excursionista Matadepera organitza diumenge la tretzena edició de la cursa de muntanya Mont-rodon, tot un clàssic al municipi que any rere any sol comptar amb una bona xifra d'inscrits d'altres poblacions. Els participants recorreran un total de 13,5 quilòmetres i 600 metres de desnivell positiu per corriols tècnics del massís del Mont-rodon i la costa del Tet en un trajecte 90% corriol. Hi haurà diversos avituallaments i a l'arribada, un aperitiu per a tothom.El president de la UE ...