Torra anuncia un avançament electoral quan s'hagin aprovat els pressupostos

29.01.2020 | 13:15

El president de la Generalitat, Quim Torra, considera que la legislatura catalana "ja no té més recorregut polític", per la manca de "lleialtat" d'ERC, però ha decidit posposar l'avançament electoral fins després d'aprovar els pressupostos per al 2020. Aquest anunci evidencià el trencament del Govern i avança una decisió que des del ple del Parlament del passat dilluns semblava inevitable. Les importants tensions internes entre Junts per Catalunya i ERC s'han precipitat en aquest avançament d'eleccions que no serà en cap cas abans del mes de maig.