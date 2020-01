Els veïns es coordinen davant l'onada de robatoris a habitatges

Urbanització de Can Serra, on s'han produït molts dels robatoris a habitatges que pateix el municipi.

Urbanització de Can Serra, on s'han produït molts dels robatoris a habitatges que pateix el municipi.

Vacarisses

Antonio Losada

25.01.2020 | 04:00

No volen suplir el treball de la policia, ni muntar patrulles veïnals de vigilància, sinó tot el contrari: pretenen col·laborar en les tasques que porten a terme Policia Local i Mossos d'Esquadra, per un costat, i coordinar-se entre ells per estar a l'aguait davant qualsevol moviment sospitós, per l'altre. Aquest és l'objectiu del grup veïnal de whatsapp "Avisos, robatoris i ocupacions", creat fa uns dies a Vacarisses davant l'onada de ...