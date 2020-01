La ciutadania suspèn un Govern que no sap resoldre problemes

EFE

25.01.2020 | 04:00

La ciutadania catalana suspèn el Govern, un executiu que, per la majoria dels ciutadans, no sap resoldre els problemes que té per davant, segons un sondeig fet públic aquest divendres pel Centre d'Estudis d'Opinió (CEO). D'acord amb l'enquesta, realitzada a 1.600 persones entre el 18 de novembre i el 12 de desembre la nota que els ciutadans atorguen a la gestió de la Generalitat en l'últim any és d'un 4,65 sobre 10.Preguntats sobre quina frase ...