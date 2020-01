Renfe oferirà 10.000 bitllets de l'Avlo a 5 euros a partir de dilluns

EFE

Renfe posarà a la venda dilluns i durant deu dies a un preu de 5 euros 10.000 bitllets del seu tren de baix cost Avlo, que estrenarà el 6 d'abril a la línia Madrid-Barcelona, ha anunciat a Fitur el ministre de Transport, Mobilitat i Agenda Urbana, José Luis Ábalos.

En concret, entre el 27 de gener i el 5 de febrer, s'oferiran a aquest preu promocional 1.000 places al dia per viatjar entre el 6 d'abril i el 31 d'agost, ha apuntat el president de Renfe, Isaías Táboas, que ha explicat que aquestes 10.000 places representen el 20% del total de places que es vendran per a aquests mesos. Després de la promoció de llançament, els preus de Avlo oscil·laran entre 10 i 60 euros per als adults, mentre que els menors de 14 anys, acompanyats d'un adult, podran viatjar per 5 euros.

Per evitar que es repeteixin col·lapses d'anteriors campanyes promocionals, la companyia ha reforçat la seva web, segons Táboas, que ha explicat que Avlo comptarà amb pàgina pròpia (www.avlorenfe.com). La promoció serà vàlida per a totes els trens Avlo, que inicialment comptarà amb tres freqüències diàries, a les que abans de l'estiu es sumarà una quarta i després de l'estiu una cinquena.