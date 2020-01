Quim Torra: "Res ha canviat, sóc diputat i president"

Efe

24.01.2020 | 04:00

El president de la Generalitat, Quim Torra, va assegurar ahir que "res ha canviat" després de la resolució del Tribunal Suprem i va remarcar que segueix sent diputat del Parlament i president. "Res ha canviat i no farem marxa enrere", va remarcar Torra, que va subratllar: "Sóc diputat i president de Catalunya perquè així ho va decidir la ciutadania i perquè així ho va votar el Parlament".En una compareixença a Girona, on va visitar els estralls de la borrasca Gloria, Torra va reaccionar així a ...