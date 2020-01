El Consell Comarcal rep 3'5 milions d'euros de la Generalitat per benestar social

24.01.2020 | 12:06

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies aportarà enguany al Consell Comarcal del Vallès Occidental 3,5 milions d'euros per prorrogar el contracte Programa 2016-2019 per tal que la institució comarcal desplegui les polítiques socials a la comarca. Aquest finançament suposa un increment de 193 mil euros respecte al del 2019 i permetrà finançar els serveis socials bàsics i especialitzats, l'atenció a la infància i l'adolescència, lluitar contra la pobresa energètica i promoure la igualtat, entre altres aspectes.

L'increment de l'aportació per a aquest any es concentra en la consolidació del personal dels equips bàsics i els Equips d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (EAIA) i un increment en la partida destinada als ajuts d'urgència social en pobresa energètica per l'àrea bàsica de serveis socials.