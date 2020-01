La biblioteca exposa peces del Museu-Arxiu 

Vacarisses

24.01.2020 | 04:00

El Museu-Arxiu de Vacarisses ha cedit peces a la Biblioteca municipal El Castell per exposar-les al públic. L'objectiu és donar a conèixer el fons del museu a la població, mostrant peces que formen part de la història de Vacarisses i que molta gent desconeix. Aquest mes, es poden veure capelletes, objectes religiosos que no fa tants anys corrien d'una casa a l'altra. De fet, una encara conserva gravats els noms d'algunes de les cases i famílies del nucli urbà per on passava. Al febrer, ...