Barcelona demanarà que es declari zona catastròfica el litoral de la ciutat

Efe

24.01.2020 | 10:51

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha valorat en més de 12 milions d'euros els danys causats a la ciutat pel temporal Glòria i ha anunciat que l'ajuntament sol·licitarà que el litoral de la capital catalana sigui declarat zona catastròfica.

En una atenció als mitjans a l'espigó de la platja de la Mar Bella, l'alcaldessa ha explicat aquest divendres que les platges barcelonines s'han vist reduïdes una mitjana d'un 30 per cent i ha urgit l'Estat a què intervingui "com més aviat, millor" per aportar sorra a les platges.

Colau ha advertit que la valoració econòmica definitiva dels danys provocats per la tempesta serà superior, ja que encara falta conèixer l'afectació en els comerços de la zona marítima i en les infraestructures submarines.