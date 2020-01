Tallada la carretera d'Olesa a Terrassa per esllavissades

Incidències pel temporal Glòria

23.01.2020 | 11:01

La carretera B-120, que comunica Olesa amb Viladecavalls i Terrassa, està tallada fins a nou avís a conseqüència de les esllavissades que les fortes pluges d'aquesta matinada han provocat a diferents punts de la via, en especial a l'altura de Ribes Blaves.

Des de primera hora, a les 7 del matí, la línia d'autobusos a Terrassa de Transports Generals Olesa fa un recorregut alternatiu per Monistrol.

L'Ajuntament d'Olesa, per indicacions del Centre d'Emergències de Catalunya, ha alertat a la població que ningú s'apropi a la llera del riu Llobregat fins a nou avís per l'alt cabal que baixa. Es preveu que el nivell de l'aigua encara pujarà més, ja que hi haurà un desembassament de La Baells al llarg de les properes hores.

També resten tallats per desperfectes generalitzats el camí de Can Llimona, des del Portal de Santa Oliva fins al collet de Sant Joan i el camí de les Torrades, entre la carretera C-55 fins a la font del Frare Pau.