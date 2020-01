Li demanen 9 anys de presó per apunyalar un individu

Rubí

A. Losada

23.01.2020 | 04:00

L'acusat es trobava dins un portal, a Rubí, quan va entrar a requeriment seu l'home amb qui convivia, a qui va etzibar: "Tu què vas parlant de mi", "Et mataré". I tot seguit li va assestar diverses punyalades amb un ganivet de cuina en distintes parts del cos, dues d'elles al tòrax i un altre al braç esquerre. Finalment, un tercer individu es va interposar entre tots dos i va aconseguir frenar l'agressió.

El processat està previst que sigui jutjat demà per la secció novena de l'Audiència Provincial. La Fiscalia l'acusa d'un delicte d'homicidi en grau de temptativa, pel qual li demana 9 anys de presó i llibertat vigilada per un període de 10 anys i la prohibició d'acotar-se a la víctima en un radi d'un quilòmetre, un cop compleixi la condemna.

Centres vitals

A més, el Ministeri Públic demana a l'acusat indemnitzar a la seva víctima amb 520 euros per les lesions patides (65 euros per cada dia impeditiu); 1.550 euros per les seqüeles produïdes, i 115 euros pels desperfectes causats a la seva roba durant l'agressió.

Els fets van passar a Rubí sobre el migdia del dia 28 de gener de 2019 i l'acusat es troba en presó provisional des de l'endemà.

Segons explica l'escrit d'acusació, les ganivetades van afectar parts del cos pròximes a centres vitals, que en cas que s'haguessin vist afectades haurien compromès la vida de la víctima.

Afegeix el fiscal en les seves qualificacions que l'agredit va requerir un total de vuit dies de curació i que li han quedat dues cicatrius com a seqüeles, el perjudici estètic de les quals no han estat valorades pel metge forense.