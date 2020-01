Els pantans, la preocupació en la part final del temporal

Efe

23.01.2020 | 11:10

La Generalitat preveu que avui acabin les intenses pluges que han afectat Catalunya des del principi de setmana, tot i que el conseller d'Interior, Miquel Buch, ha advertit que no es donaran per acabats els plans d'emergència per la crescuda dels rius, davant el desembassament d'alguns pantans.

En una roda de premsa conjunta en què han participat el president de la Generalitat, Quim Torra, el conseller Buch i el de Territori, Damià Calvet, aquest últim ha advertit que els pantans de Sau i Susqueda, a la conca de Ter, estan al màxim de la seva capacitat, i que començaran a desembassar aigua a un ritme d'uns 1.200 metres cúbics per segon, unes 120 vegades més del que és habitual.

Calvet ha dit que estaran atents "per si cal activar algun pla de Protecció Civil a la conca de Ter", mentre que en el cas de l'Onyar veu improbable que s'hagi d'activar.

Quim Torra ha demanat, en aquest sentit, que mentre l'episodi de pluges es mantingui actiu, no es produeixi "cap relaxament, tinguem un punt de tensió i seguim les recomanacions dels serveis d'emergències", perquè "no es pot acabar de descartar que s'hagin de prendre noves mesures preventives de reallotjament i confinament".