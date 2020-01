El Ter es desborda al seu pas per Girona i Bescanó, i el Tordera s'emporta dos ponts

Efe

22.01.2020 | 12:46

El riu Ter s'ha desbordat al seu pas per Bescanó i per la ciutat de Girona, tot i que en aquesta última localitat ho ha fet lluny dels principals nuclis habitats, en el punt més baix del seu recorregut, al costat de la carretera C-255, més enllà del pont de l'Aigua, segons han informat fonts de Protecció Civil.

La situació de la resta de rius i rieres de la província és també complicada, i fins i tot s'han desallotjat com a mesura preventiva veïns d'Hostalric (La Selva), on s'ha desbordat la riera de Fogars.

Els problemes es reprodueixen amb el riu Fluvià a la zona de la Vall d'en Bas, i l'Agència Catalana de l'Aigua demana màxima prudència per l'increment dels cabals, mentre que el pla per inundacions, Inuncat, ha passat a fase d'emergències per un nou front de tempestes previst per a la tarda d'aquest dimecres.