Pla de prevenció d'incendis de Cavall Bernat

Matadepera

22.01.2020 | 04:00

L'Ajuntament de Matadepera ha rebut el pla de prevenció d'incendis forestals de la urbanització de Cavall Bernat, document elaborat per la Diputació. La idea és demanar ajut econòmic a la mateixa Diputació per tal de poder-lo executar de cara al 2021. El pla de prevenció d'incendis forestals a les urbanitzacions i nuclis de població és el document tècnic que conté la informació tècnica i administrativa necessària per a poder posar en practica les mesures de prevenció en les urbanitzacions, els ...