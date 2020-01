Bou creu que va ser un error posar Álvarez de Toledo de candidata a Barcelona

EFE

22.01.2020 | 12:47

El president del grup municipal del PP a l'Ajuntament de Barcelona, Josep Bou, va opinar aquest dimarts que "sí" va ser un error posar Cayetana Álvarez de Toledo de candidata al Congrés per la circumscripció de Barcelona. En declaracions a Ràdio 4, Bou va contestar afirmativament a la pregunta de la periodista Gemma Nierga de si va ser un error posar Cayetana Álvarez de Toledo com a cap de llista del PP per la província de Barcelona.

El regidor va afegir immediatament que li té "estima personal, és una gran persona", però que de candidata hagués estat millor "per a Madrid, per aquí, no". "Els catalans hem de tenir gent d'aquí, volem gent de casa. A comarques es preguntaven per què s'havia posat a una persona que no era d'aquí", va argumentar Bou. Segons la seva opinió, l'estratègia del PP a Catalunya "s'ha de modificar", en general, i s'ha de tenir "persones d'aquí, catalans que parlen català, i si s'han de fer coalicions, que es facin".