Protecció Civil demana evitar els desplaçaments, sobretot al Gironès i Baix Empordà

Efe

21.01.2020 | 10:51

Protecció Civil ha recomanat aquest dimarts evitar els desplaçaments per carretera, sobretot al Gironès i al Baix Empordà, i no acostar-se a les riberes dels rius ni als fronts marítims a causa del temporal que afecta Catalunya i que en les pròximes hores es traduirà en pluges intenses.

En roda de premsa després de la reunió del comitè tècnic d'emergències que segueix l'evolució del temporal, la directora general de Protecció Civil, Isabel Ferrer, ha informat sobre aquestes recomanacions, i ha demanat a la ciutadania "màxima prudència" i "autoprotecció" per evitar accidents.

En les primeres hores d'aquest matí, el vent continua sent el protagonista del temporal, amb ratxes que han superat els 100 Km/h al litoral i prelitoral, com a Barcelona, Baix Llobregat, Montsià o el Bages, encara que en les pròximes hores s'esperen pluges intenses, sobretot a les comarques de Girona i el sud de Tarragona, on poden acumular-se 200 litres per metre quadrat i, fins i tot, 300 puntualment.