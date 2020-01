L'Audiència Nacional investiga Tous pel farcit de les seves joies

EFE

21.01.2020 | 10:29

L'Audiència Nacional investiga Tous per aclarir si, com sosté la Fiscalia, la companyia ha venut joies farcides de material no metàl·lic, tot i publicitar-les com si fossin íntegrament d'or o plata, unes acusacions que rebutja la marca, que assegura que totes les seves peces estan certificades i són de primera llei.

Està previst que dimecres que ve, dia 22, el jutge Santiago Pedraz interrogui a Madrid en qualitat d'investigats a representants de la firma de joieria i també d'Applus Laboratories, l'empresa encarregada de provar la qualitat de les joies.