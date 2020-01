El telèfon d'emergències 112 registra més de mil trucades pel fort vent

Temporal a Catalunya

20.01.2020 | 13:08

El telèfon d'emergències 112 ha rebut un total de 1.060 trucades per incidències causades pel fort vent des de l'inici del temporal a Catalunya i fins a les 7.00 hores d'avui, segons ha informat Protecció Civil.

La majoria de les trucades han tingut el seu origen en poblacions de les comarques de Maresme (386) i Barcelonès (348), que suposen prop de el 70 per cent del total. Per municipis, a la ciutat de Barcelona s'han registrat un total de 264 trucades, seguida per Mataró, amb 193.

La majoria d'incidències estan relacionades amb la retirada d'arbres caiguts, mobiliari urbà i d'elements inestables d'edificis.

El Servei Meteorològic de Catalunya ha registrat ràfegues punta de vent a la muntanya del Puig Sesolles, amb 121 quilòmetres per hora, i en les localitats de Cabrils, de 117 km / h i Malgrat de Mar, de 87 km / h.

El temporal de vent ha afectat també aquest matí a la circulació de trens de Rodalies, el que ha suposat retards que han superat els 15 minuts a les línies R3 i R1.