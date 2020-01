Marc Sagales i Joan Trabal guanyen la grimpada de Sant Sebastià

18.01.2020 | 17:09

Marc Sagalés i Joan Trabal, han estat els guanyadors del concurs de grimpaires que s'ha celebrat a Matadepera aquest matí de dissabte. Els dos han aconseguit escalar el tronc de l'arbre (17 metres efectius) i tocar el pernil amb un temps rècord de 29 segons i, per tant, s'ha produït un empat tècnic, un fet que no passava des de 2004. En la categoria infantil, el primer premi en categoria masculina ha estat per Bernat Sánchez i en la femenina per a Carla Vinyes. En màsters, el primer en la categoria femenina ha estat per a Montse Mollet. La grimpada és un dels actes estrella de les Festes de Sant Sebastià de Matadepera que van començar el cap de setmana passat i es clouran aquest dilluns amb la retirada del pi i un sorteig d'un creuer pel Mediterrani.