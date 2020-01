El "Xou de Sant Sebastià" i Albert Pla, aquesta nit

Matadepera. Festes de Sant Sebastià

17.01.2020 | 04:00

Les Festes de Sant Sebastià encaren el seu segon cap de setmana d'activitats, en què el "Xou de Sant Sebastià" i l'actuació d'Albert Pla, totes dues propostes aquesta nit al pavelló municipal, són els plats forts d'avui divendres. Després de dècades d'interrupció, els festejos recuperen en aquesta edició el seu mític show, amb "voluntarioses i hilarants actuacions d'artistes locals", diu el programa. Es tracta precisament d'això, de pujar a l'escenari i demostrar els dots artístics... davant els teus veïns. Per descomptat, hi haurà rialles a dojo. L'organització manté en secret quins seran els artistes locals que hi participaran per mantenir viu fins al final el factor sorpresa. Al show, que començarà a les deu de la nit, seguirà l'actuació de l'inclassificable Albert Pla, que de bon segur no deixarà ningú indiferent.

banda de matadepera

L'entrada a tots dos espectacles és gratuïta: només caldrà acreditar que durant les festes s'ha comprat una butlleta pel sorteig per part de l'organització d'un creuer pel Mediterrani.

El programa d'avui també contempla un concert a càrrec de la Banda de Matadepera, a dos quarts de vuit al Casal de Cultura. El concert constarà d'un ampli i variat repertori de músiques d'arreu, així com els arranjaments de peces tradicionals del municipi.