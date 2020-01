La Festa Major de Sant Vicenç de Castellbisbal ofereix més de 40 propostes

L'empaitafoc infantil és un dels actes que no falta mai a la Festa Major de Sant Vicenç.

Castellbisbal. Festa Major d'Hivern

A. Losada

17.01.2020 | 04:00

Castellbisbal comença avui la seva Festa Major de Sant Vicenç -la festa major d'hivern del municipi-, que es perllongarà fins al pròxim dimecres, que és la festivitat del sant, patró de la població. El programa contempla més de quaranta activitats molt variades amb l'objectiu de satisfer tots els gustos.Així, no hi faltaran les activitats tradicionals i clàssiques de Sant Vicenç, com l'empaitafoc infantil (dissabte, 19.30 h), la botifarrada popular (dimecres, 8.00 h) o el tastet de Festa Major ...