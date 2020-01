563 millions per baixar les emissions fins a 2025

Efe

17.01.2020 | 04:00

L'Ajuntament de Barcelona invertirà 563 milions d'euros fins a 2025 en un centenar de mesures noves, i que se sumaran a les que ja estan en marxa, per baixar les emissions de CO2 actuals en dos milions de tones i situar-les en tres milions el 2030. L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, va signar dimecres el decret que declara l'emergència climàtica a la ciutat, en un acte al qual van assistir representants de les més de 200 entitats que han participat en l'elaboració del nou decret a través de la taula d'Emergència Climàtica, creada l'estiu passat. Colau va subratllar que aquesta declaració és "un pas a l'acció que parteix de l'assumpció de responsabilitats" i "un compromís ferm en la defensa de la vida a la ciutat", no és "retòrica", va assegurar. La Declaració d'Emergència Climàtica de Barcelona inclou un document que recull 103 mesures a dur a terme els propers deu anys per intentar reduir les emissions de gasos d'efecte hivernacle i dels contaminants en l'aire que es respira a la capital catalana.