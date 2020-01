La petroquímica no va avisar de l'explosió més greu en una dècada a Espanya

Efe

16.01.2020 | 12:17

L'empresa Iqoxe no va avisar el centre d'emergències de la Generalitat de l'explosió que ha causat tres morts i set ferits, en l'accident químic més greu de l'última dècada a Espanya, cosa que ha portat els veïns de la petroquímica de Tarragona a mobilitzar-se per exigir més seguretat.

Ahir dimecres, centenars de persones es van concentrar a la plaça de la Font de Tarragona, on la plataforma ciutadana "Cel net" va convocar una manifestació per reclamar a la patronal petroquímica que assumeixi responsabilitats per l'explosió de dimarts.

La virulenta explosió va originar-se en un dels tancs reactors de l'empresa situada al municipi de la Canonja. Ahir, els bombers van localitzar sepultat entre la runa el cadàver de l'operari que estava desaparegut.

Una altra de les persones que va perdre la vida és un veí de barri de Torreforta de Tarragona, que va morir en desprendre's el sostre del seu pis, quan la tapa del reactor, una xapa de ferro d'una tona, va volar uns tres quilòmetres propulsada per l'explosió, va entrar per la finestra de l'edifici i va provocar l'enfonsament que li va fer perdre la vida.

La tercera víctima mortal és un altre dels treballadors de l'empresa, que estava ingressat en estat crític a la unitat de cremats de l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, amb cremades al vuitanta per cent del cos, i que va morir ahir a la tarda.