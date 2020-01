Orenetes Matadepera vol que el Consistori repobli el nucli urbà

Part de la façana de l'edifici de la Policia Local de Matadepera, on les orenetes construeixen els seus nius.

Part de la façana de l'edifici de la Policia Local de Matadepera, on les orenetes construeixen els seus nius.

Matadepera

Antonio Losada

16.01.2020 | 04:00

L'entitat Orenetes Matadepera reclama al Consistori que faci tot el possible per recuperar la població d'orenetes al nucli urbà, la qual va minvar considerablement després de les obres de reforma de l'edifici de la Policia Local, on aquestes aus tenien la majoria dels seus nius.Explica l'entitat que la població d'orenetes a Matadepera va rebre un cop molt fort quan va ser destruït, el novembre de 2016, el més important dels seus assentaments al nucli urbà amb motiu de les obres de reforma i ...