L'independentisme arriba a un consens de mínims sobre què exigir a Sánchez

EFE

16.01.2020 | 12:16

Els partits i entitats independentistes han exhibit les seves diferències estratègiques en la cimera convocada pel president català, Quim Torra, en què hi ha hagut només un consens de mínims per reclamar al Govern espanyol el dret a l'autodeterminació i la "fi de la repressió".

La cimera independentista, celebrada dimecres al Palau de la Generalitat i que ha durat prop de dues hores, havia estat convocada per Torra per perfilar, de manera consensuada, la posició de Govern de cara a l'obertura de negociacions amb l'Executiu de Pedro Sánchez a la recerca d'una solució política per al conflicte català.

Hi ha hagut un mínim consens en què el Govern ha d'anar a la taula negociadora amb Sánchez només a defensar l'autodeterminació i la "fi de la repressió", però s'ha constatat l'"escepticisme" de CUP i ANC i la "cautela" amb la qual JxCat afronta aquest diàleg previst en l'acord d'investidura assolit pel PSOE i ERC.