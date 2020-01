L'Eurocambra anuncia l'inici del suplicatori contra Puigdemonti Comín

Crisis catalana

16.01.2020 | 12:16

El Parlament Europeu ha anunciat aquest dijous el començament del suplicatori contra els líders independentistes catalans Carles Puigdemont i Toni Comín, el procés per retirar-los la immunitat que els correspon com a eurodiputats per poder jutjar-los a Espanya .

"Les autoritats espanyoles s'han dirigit al president de la nostra institució per sol·licitar l'aixecament de la immunitat de Carles Puigdemont i Toni Comín per poder seguir amb les investigacions judicials contra aquests dos eurodiputats. Aquesta sol·licitud se sotmetrà a la comissió d'Afers Jurídics", ha informat al ple la vicepresidenta de la institució Ewa Bozena Kopacz.

Els dos eurodiputats catalans havien estat informats abans de l'anunci en el ple.

La remissió del cas a la comissió d'Afers Jurídics de l'Eurocambra era l'últim pas abans que comencin els treballs d'aquest òrgan, que es prolonguen de mitjana entre dos i tres mesos, segons un dels eurodiputats espanyols que treballen en aquesta comissió, Ibán García de Blanco (PSOE).

Després d'analitzar el cas i escoltar Puigdemont i Comín en una audiència a porta tancada, la comissió elaborarà un informe amb recomanacions que es vota al ple i prosperarà amb una majoria simple.