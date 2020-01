El canvi climàtic provoca 3.500 morts prematures l'any

Efe

14.01.2020

El canvi climàtic provoca a l'any 3.500 morts prematures a Catalunya i és la major amenaça global per a la salut en el segle XXI, per la qual cosa el Govern ha impulsat un programa per combatre l'emergència climàtica, que inclou la creació d'un comitè científic que coordinarà la lluita contra aquesta crisi.

El Programa de resposta de Salut Pública per combatre l'impacte de l'emergència climàtica en la població, presentat ahir per la consellera de Salut, Alba Vergés, pretén ser un instrument que permeti disposar de dades i indicadors de les conseqüències de l'emergència climàtica en el benestar ciutadà i així prevenir els efectes del canvi climàtic sobre la salut.

La consellera va explicar que "cal impulsar polítiques i desenvolupar noves accions per reduir l'impacte del canvi climàtic en la salut de les persones", a través d'aquest programa, que pretén "dissenyar i aplicar actuacions" que s'avancin i previnguin els efectes perniciosos de l'emergència climàtica.

El programa preveu la creació d'un Comitè científic expert en els efectes adversos del canvi climàtic i d'un equip de coordinació per combatre l'emergència climàtica dins l'Agència de Salut Pública de Catalunya, que serà coordinat amb la Comissió interdepartamental ambiental de la Generalitat.

El Departament de Salut també posarà en marxa en els pròxims mesos una web perquè "la ciutadania i els ens locals preocupats pel canvi climàtic disposin d'eines i recomanacions d'actuació per a casos concrets en matèria de salut", va explicar Vergés.