El Tribunal Suprem confirma la inhabilitació a Quim Torra

10.01.2020 | 13:07

El Tribunal Suprem ha confirmat aquest divendres la suspensió de Quim Torra com a diputat del Parlament de Catalunya, tal com ja va determinar la Junta Electoral Central (JEC). Torra va presentar un recurs davant el Suprem per a deslliurar-se de la inhabilitació de la JEC, però l'alt tribunal l'ha desestimat. En perdre la condició de diputat, Torra quedaria destituït com a titular de la Generalitat, ja que segons les normes catalanes és imprescindible la condició de parlamentari per a ser el president del govern català.

En tot cas, la Junta Electoral Central va deixar l'assumpte de la destitució de Torra com a president de la Generalitat en mans del Parlament de Catalunya.

El govern català està dividit respecte a com afrontar la situació ara. Mentre el president de la Generalitat ha donat mostres inequívoques que cal optar per la desobediència, ERC ha comentat obertament que la inhabilitació hauria de donar lloc a una substitució del president de la Generalitat.